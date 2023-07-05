Запорізька АЕС продовжує працювати у штатному режимі. Ситуація з охолоджувачем стабільна

Запорізька атомна електростанція продовжує працювати у штатному режимі, за минулу ніч там нічого не сталося. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

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За його словами, станом на ранок 5 липня Запорізька АЕС працює у штатному режимі.

Він зазначив, що значних переміщень живої сили та техніки окупантів не зафіксовано.

В Енергоатомі заявили, що рівень води у ставці-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, попри підрив Каховської гідроелектростанції росіянами — змін немає, він становить 16,56 м.

Рівень води в каналі теплоелектростанції, звідки за потреби підживлюють охолоджувач ЗАЕС, — на рівні 11,5 м. Останнім часом рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Енергетики наголосили, що енергоблоки станції не працюють з вересня 2022 року, а тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не спостерігається.

Що робити у разі вибуху на Запорізькій АЕС: інструкція від Міністерства охорони здоров'я.

Збройні Сили офіційно повідомили, що окупанти можуть готувати найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції. Зазначається, що загарбники розмістили "сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої" на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС. Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України.

22 червня президент Зеленський з посиланням на розвідку повідомляв, що РФ розглядає вчинення теракту на Запорізькій АЕС.

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