RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Запорізька АЕС продовжує працювати у штатному режимі. Ситуація з охолоджувачем стабільна

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 09:24
Запорізька АЕС продовжує працювати у штатному режимі. Ситуація з охолоджувачем стабільна - Фото
Запорізька АЕС (Фото: EPA)

Запорізька атомна електростанція продовжує працювати у штатному режимі, за минулу ніч там нічого не сталося. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За його словами, станом на ранок 5 липня Запорізька АЕС працює у штатному режимі.

Він зазначив, що значних переміщень живої сили та техніки окупантів не зафіксовано.

В Енергоатомі заявили, що рівень води у ставці-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, попри підрив Каховської гідроелектростанції росіянами — змін немає, він становить 16,56 м.

Рівень води в каналі теплоелектростанції, звідки за потреби підживлюють охолоджувач ЗАЕС, — на рівні 11,5 м. Останнім часом рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Енергетики наголосили, що енергоблоки станції не працюють з вересня 2022 року, а тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не спостерігається.

Читайте також: Запорізька АЕС. Данілов: Сам факт теракту вважатиметься застосуванням ядерної зброї

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
тероризмвійнаЕнергоатомЗапорізька АЕС
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 