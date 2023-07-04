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Що робити у разі вибуху на Запорізькій АЕС: інструкція від Міністерства охорони здоров'я

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 21:45
Що робити у разі вибуху на Запорізькій АЕС: інструкція від Міністерства охорони здоров'я - Фото
Запорізька АЕС (фото: Facebook Запорізької атомної електростанції)

У разі вибуху на Запорізькій атомній станції мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації. Необхідно дотримуватись інструкцій та слідкувати за офіційними повідомленнями влади, йдеться в офіційному повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Якщо органи влади офіційно повідомлять про радіаційну аварію, слід залишатись у приміщенні або дістатись приміщення якомога швидше.

Необхідно слідкувати за подальшими офіційними повідомленнями та дотримуватись інструкцій від влади.

Якщо буде рекомендація евакуюватися, треба зібрати валізу або наплічник з цими речами:

→ Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках).

→ Маску для обличчя або респіратор.

→ Аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).

→ Вологі серветки.

→ Змінний одяг та взуття.

→ Мінімально необхідний запас води і їжі.

Валізу або наплічник необхідно щільно обгорнути харчовою плівкою або скотчем. Це треба, щоб полегшити їхню дезактивацію на санітарних постах.

Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади.

У разі аварії місцева влада повідомить про розташування пунктів евакуації, а також про найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем.

Міністерство закликало дотримуватись інструкцій та зберігати спокій.

Фото: МОЗ

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Артем Джеріпа
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