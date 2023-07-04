Що робити у разі вибуху на Запорізькій АЕС: інструкція від Міністерства охорони здоров'я
У разі вибуху на Запорізькій атомній станції мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації. Необхідно дотримуватись інструкцій та слідкувати за офіційними повідомленнями влади, йдеться в офіційному повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Якщо органи влади офіційно повідомлять про радіаційну аварію, слід залишатись у приміщенні або дістатись приміщення якомога швидше.
Необхідно слідкувати за подальшими офіційними повідомленнями та дотримуватись інструкцій від влади.
Якщо буде рекомендація евакуюватися, треба зібрати валізу або наплічник з цими речами:
→ Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках).
→ Маску для обличчя або респіратор.
→ Аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).
→ Вологі серветки.
→ Змінний одяг та взуття.
→ Мінімально необхідний запас води і їжі.
Валізу або наплічник необхідно щільно обгорнути харчовою плівкою або скотчем. Це треба, щоб полегшити їхню дезактивацію на санітарних постах.
Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади.
У разі аварії місцева влада повідомить про розташування пунктів евакуації, а також про найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем.
Міністерство закликало дотримуватись інструкцій та зберігати спокій.
- Сьогодні Збройні Сили офіційно повідомили, що окупанти можуть готувати найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції.
- Зазначається, що загарбники розмістили "сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої" на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС. Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України.
- 22 червня президент Зеленський з посиланням на розвідку повідомляв, що РФ розглядає вчинення теракту на Запорізькій АЕС.
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