Що робити у разі вибуху на Запорізькій АЕС: інструкція від Міністерства охорони здоров'я

У разі вибуху на Запорізькій атомній станції мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації. Необхідно дотримуватись інструкцій та слідкувати за офіційними повідомленнями влади, йдеться в офіційному повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

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Якщо органи влади офіційно повідомлять про радіаційну аварію, слід залишатись у приміщенні або дістатись приміщення якомога швидше.

Необхідно слідкувати за подальшими офіційними повідомленнями та дотримуватись інструкцій від влади.

Якщо буде рекомендація евакуюватися, треба зібрати валізу або наплічник з цими речами:

→ Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках).

→ Маску для обличчя або респіратор.

→ Аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).

→ Вологі серветки.

→ Змінний одяг та взуття.

→ Мінімально необхідний запас води і їжі.

Валізу або наплічник необхідно щільно обгорнути харчовою плівкою або скотчем. Це треба, щоб полегшити їхню дезактивацію на санітарних постах.

Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади.

У разі аварії місцева влада повідомить про розташування пунктів евакуації, а також про найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем.

Міністерство закликало дотримуватись інструкцій та зберігати спокій.

Сьогодні Збройні Сили офіційно повідомили, що окупанти можуть готувати найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції.

Зазначається, що загарбники розмістили "сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої" на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС. Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України.

22 червня президент Зеленський з посиланням на розвідку повідомляв, що РФ розглядає вчинення теракту на Запорізькій АЕС.

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