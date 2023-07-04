Что делать в случае взрыва на Запорожской АЭС: инструкция от Министерства здравоохранения
При взрыве на Запорожской атомной станции жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Необходимо соблюдать инструкции и следить за официальными сообщениями властей, говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения.
Если органы власти официально сообщат о радиационной аварии, следует оставаться в помещении или добраться до помещения как можно скорее.
Необходимо следить за дальнейшими официальными сообщениями и следовать инструкциям власти.
Если будет рекомендация эвакуироваться, нужно собрать чемодан или рюкзак с этими вещами:
→ Документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях).
→ Маску для лица или респиратор.
→ Аптечку и недельный запас лекарства (если у вас есть хронические заболевания).
→ Влажные салфетки.
→ Сменная одежда и обувь.
→ Минимально необходимый запас воды и еды.
Чемодан или рюкзак необходимо плотно обмотать пищевой пленкой или скотчем. Это нужно, чтобы облегчить их дезактивацию на санитарных постах.
Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из построек можно только после соответствующих указаний властей.
В случае аварии местные власти сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также о самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете осуществлять эвакуацию собственным автомобилем.
Министерство призвало придерживаться инструкций и сохранять спокойствие.
- Сегодня Вооруженные Силы официально сообщили, что оккупанты могут готовить в ближайшее время провокацию на территории Запорожской атомной электростанции.
- Отмечается, что захватчики разместили "сторонние предметы, похожие на взрывные устройства" на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС. Подрыв этих предметов не должен повредить энергоблоки, но может создать "картинку" обстрелов со стороны Украины.
- 22 июня президент Зеленский со ссылкой на разведку сообщал, что РФ рассматривает совершение теракта на Запорожской АЭС.
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