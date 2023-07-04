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Что делать в случае взрыва на Запорожской АЭС: инструкция от Министерства здравоохранения

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 21:45
Что делать в случае взрыва на Запорожской АЭС: инструкция от Министерства здравоохранения - Фото
Запорожская АЭС (фото: Facebook Запорожской атомной электростанции)

При взрыве на Запорожской атомной станции жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Необходимо соблюдать инструкции и следить за официальными сообщениями властей, говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения.

Если органы власти официально сообщат о радиационной аварии, следует оставаться в помещении или добраться до помещения как можно скорее.

Необходимо следить за дальнейшими официальными сообщениями и следовать инструкциям власти.

Если будет рекомендация эвакуироваться, нужно собрать чемодан или рюкзак с этими вещами:

→ Документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях).

→ Маску для лица или респиратор.

→ Аптечку и недельный запас лекарства (если у вас есть хронические заболевания).

→ Влажные салфетки.

→ Сменная одежда и обувь.

→ Минимально необходимый запас воды и еды.

Чемодан или рюкзак необходимо плотно обмотать пищевой пленкой или скотчем. Это нужно, чтобы облегчить их дезактивацию на санитарных постах.

Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из построек можно только после соответствующих указаний властей.

В случае аварии местные власти сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также о самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете осуществлять эвакуацию собственным автомобилем.

Министерство призвало придерживаться инструкций и сохранять спокойствие.

Фото: МОЗ

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Артём Джерипа
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