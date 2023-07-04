Что делать в случае взрыва на Запорожской АЭС: инструкция от Министерства здравоохранения

При взрыве на Запорожской атомной станции жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Необходимо соблюдать инструкции и следить за официальными сообщениями властей, говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения.

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Если органы власти официально сообщат о радиационной аварии, следует оставаться в помещении или добраться до помещения как можно скорее.

Необходимо следить за дальнейшими официальными сообщениями и следовать инструкциям власти.

Если будет рекомендация эвакуироваться, нужно собрать чемодан или рюкзак с этими вещами:

→ Документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях).

→ Маску для лица или респиратор.

→ Аптечку и недельный запас лекарства (если у вас есть хронические заболевания).

→ Влажные салфетки.

→ Сменная одежда и обувь.

→ Минимально необходимый запас воды и еды.

Чемодан или рюкзак необходимо плотно обмотать пищевой пленкой или скотчем. Это нужно, чтобы облегчить их дезактивацию на санитарных постах.

Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из построек можно только после соответствующих указаний властей.

В случае аварии местные власти сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также о самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете осуществлять эвакуацию собственным автомобилем.

Министерство призвало придерживаться инструкций и сохранять спокойствие.

Сегодня Вооруженные Силы официально сообщили, что оккупанты могут готовить в ближайшее время провокацию на территории Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что захватчики разместили "сторонние предметы, похожие на взрывные устройства" на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС. Подрыв этих предметов не должен повредить энергоблоки, но может создать "картинку" обстрелов со стороны Украины.

22 июня президент Зеленский со ссылкой на разведку сообщал, что РФ рассматривает совершение теракта на Запорожской АЭС.

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