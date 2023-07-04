Экс-генпрокурор Святослав Пискун вслед за российской военной пропагандой заявил, что 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Магура" якобы терпит на южном фронте в ходе контрнаступления очень большие потери. Главный сержант бригады Валерий Маркус ответил на это, что более чем за месяц ежедневных штурмов процент погибших и пропавших без вести украинских военных составляет около 2% от всего личного состава бригады.

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Пискун, который до полномасштабной войны был одним из основных спикеров на телеканалах бывшего лидера запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также был нардепом от Партии регионов и поддерживал беглого экс-президента Виктора Януковича, заявил, что солдат "посылают на минные поля", а его брат, якобы воюющий в 47-й бригаде, пишет ему: "Сколько же можно нас убивать? Уже три роты положили".

Пискуна также возмутило, что Маркус на прошлой неделе встретился с президентом Владимиром Зеленским, который "вручил главсержанту очередную награду": "Мне приятно, что этот молодой, симпатичный в Киеве получает ордена. Я ему хочу сказать, что вчера у него полчасти положили. Пусть едет на войну с новым орденом".

Маркус, сдерживая маты, назвал рассказ Пискуна подыгрыванием российской пропаганде, а распространенную информацию об уровне потерь в бригаде ложью.

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Он подчеркнул, что пока идет война, запрещено называть количество потерь в подразделении, но в Генштабе ему разрешили назвать процент потерь. По его словам, за месяц ежедневных штурмов, погибшие и пропавшие без вести – около 2% л/с бригады.

"На время выполнения нами операций просчитывали [по замыслу Генштаба] 14% потерь в день, а у нас меньше 2% в месяц. В нашей бригаде берегут людей. Этот факт подтвержден цифрами, а не голословными заявлениями", – сказал главный сержант.

Маркус также добавил, что на его бригаду "льется много грязи, порожденной россиянами".

Пискун дважды был генпрокурором: с 2002 по 2003 год при президенте Кучме (уволен за "чрезмерную политизацию органа в целом и создание собственного политического имиджа") и в 2004-2005 годах.

В апреле 2007-го третий президент Ющенко, будучи на пике конфликта с Партией регионов и Януковичем, возобновил Пискуна в должности, но в мае снова отправил в отставку: тот якобы вовремя не сложил депутатский мандат.

В 2021 году Пискун пугал нападением российского диктатора Владимира Путина за криминальное дело против Медведчука.

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