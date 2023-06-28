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Главсержант 47 ОМБр Маркус разделся в окопе после штурма. Залужный его наругал – скриншот

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 11:08
Главсержант 47 ОМБр Маркус разделся в окопе после штурма. Залужный его наругал – скриншот - Фото
Валерий Залужный (скриншот)

Сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус опубликовал видео из захваченных окопов российских оккупантов, в котором рассказал об успехах ВСУ на Запорожском направлении. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, заметив, что Маркус снял с себя экипировку, наругал его в комментарии под постом.

На видео Маркус сидит в окопе без бронежилета, каски и прочего снаряжения. Идет обстрел.

В ответ на такую "небрежность" главсержанта Залужный написал ему комментарий: "Валерій! Ану одівся Бігом! Получиш у мене".

Маркус ответил: "Слушаюсь".

Скриншот з допису Маркуса

В ролике сержант рассказал о том, с какими потерями оккупантам приходится бежать с позиций.

"У нас вчера были сутки штурмов, мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Сейчас видосы я снимаю с п***рских окопов. Сейчас здесь гора трупов, слава богу, еще не воняют. Но мы с боями будем продвигаться дальше вглубь", – поведал Маркус.

Он пояснил, что украинским воинам во время штурма пришлось остаться на отбитых позициях россиян на всю ночь.

"Траншейка узенькая и вся усыпана трупами. Мы в буквальном смысле спали на трупах. Такого опыта у меня еще не было, честно говоря", – сказал он.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Читайте также: Резников о наступлении: Декупация территорий на востоке и юге не является главным событием

Милана Головань
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войнаВалерий ЗалужныйВалерий Маркус
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