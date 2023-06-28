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Главсержант 47 ОМБр Маркус роздягнувся в окопі після штурму. Залужний його насварив – скріншот

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 11:08
Главсержант 47 ОМБр Маркус роздягнувся в окопі після штурму. Залужний його насварив – скріншот - Фото
Валерій Залужний (скриншот)

Сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус опублікував відео із захоплених окопів російських окупантів, в якому розповів про успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, помітивши, що Маркус зняв із себе екіпіровку та захист, пожурив його у коментарі під дописом.

На відео Маркус сидить в окопі без бронежилета, каски та іншого спорядження. Триває обстріл.

У відповідь на таку "недбалість" головного сержанта Залужний написав йому коментар: "Валерій! Ану одівся Бігом! Получиш у мене".

Маркус відповів: "Слухаюсь".

Скриншот з допису Маркуса

У ролику сержант розповів про те, з якими втратами окупантам доводиться тікати з позицій.

"У нас вчора була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Зараз відоси я знімаю з п***рських окопів. Зараз тут гора трупів, слава богу, ще не смердять. Але ми з боями будемо просуватися далі углиб", – повідав Маркус.

"Траншейка вузенька і вся обсипана трупами. Ми у буквальному сенсі спали на трупах. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи", – сказав він.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

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Мілана Головань
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війнаВалерій ЗалужнийВалерій Маркус
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