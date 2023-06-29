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Зеленский встретился с главным сержантом 47 ОМБр Маркусом. Обсудили изменения в ВСУ: фото

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 06:23
Зеленский встретился с главным сержантом 47 ОМБр Маркусом. Обсудили изменения в ВСУ: фото - Фото
Валерий Маркус и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский встретился с главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, он получил из первых уст информацию о моральном и боевом духе военных — бойцы 47 ОМБр сейчас активно воюют на фронте.

Он отметил, что поднимался вопрос изменений в Вооруженных Силах Украины. 

Зеленский заявил, что Маркус рассказал о предложениях цифровизации и внедрения автоматизированных систем учета, которые дадут возможность тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать информацию.

Также они обсудили реформу сержантского корпуса, обеспечение достойных зарплат для сержантов в соответствии с опытом службы. 

"Наше войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя", — подчеркнул глава государства.

  • Ранее  Маркус опубликовал видео из захваченных окопов российских оккупантов, в котором рассказал об успехах ВСУ на Запорожском направлении. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заметив, что Маркус снял с себя экипировку, отругал его в комментарии под постом.
  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойнанаступление47 бригадаВалерий Маркус
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