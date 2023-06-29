Зеленский встретился с главным сержантом 47 ОМБр Маркусом. Обсудили изменения в ВСУ: фото

Президент Владимир Зеленский встретился с главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, он получил из первых уст информацию о моральном и боевом духе военных — бойцы 47 ОМБр сейчас активно воюют на фронте.

Он отметил, что поднимался вопрос изменений в Вооруженных Силах Украины.

Зеленский заявил, что Маркус рассказал о предложениях цифровизации и внедрения автоматизированных систем учета, которые дадут возможность тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать информацию.

Также они обсудили реформу сержантского корпуса, обеспечение достойных зарплат для сержантов в соответствии с опытом службы.

"Наше войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя", — подчеркнул глава государства.

Ранее Маркус опубликовал видео из захваченных окопов российских оккупантов, в котором рассказал об успехах ВСУ на Запорожском направлении. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заметив, что Маркус снял с себя экипировку, отругал его в комментарии под постом.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

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