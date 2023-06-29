Зеленський зустрівся із головним сержантом 47 ОМБр Маркусом. Обговорили зміни у ЗСУ: фото

Президент Володимир Зеленський зустрівся із головним сержантом 47 окремої механізованої бригади "Магура" Валерієм Маркусом. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, він отримав з перших вуст інформацію про моральний та бойовий дух військових — бійці 47 ОМБр зараз активно воюють на фронті.

Він зазначив, що порушувалося питання змін у Збройних Силах України.

Зеленський заявив, що Маркус розповів про пропозиції цифровізації та впровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу та оперативно отримувати інформацію.

Також вони обговорили реформу сержантського корпусу, забезпечення гідних зарплат для сержантів відповідно до досвіду служби.

"Наше військо і всі його складові повинні бути сучасними і забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою", — підкреслив глава держави.

Раніше Маркус опублікував відео із захоплених окопів російських окупантів, у якому розповів про успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, помітивши, що Маркус зняв із себе екіпіровку та захист, пожурив його у коментарі під дописом.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

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