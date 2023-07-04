Ексгенпрокурор Святослав Піскун слідом за російською військовою пропагандою заявив, що 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ "Маґура" нібито зазнає на південному фронті під час контрнаступу дуже великих втрат. Головний сержант бригади Валерій Маркус відповів на це, що більш ніж за місяць щоденних штурмів відсоток загиблих та зниклих безвісти українських військових складає 2% зі всього особистого складу бригади.

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Піскун, який до повномасштабної війни був одним з основних спікерів на телеканалах колишнього лідера забороненої прокремлівської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також був нардепом від Партії регіонів і підтримував експрезидента-втікача Віктора Януковича, заявив, що солдатів "посилають на мінні поля", а його брат, який начебто воює у бригаді, пише йому: "Скільки ж можна нас вбивати? Вже три роти поклали".

Піскуна також обурило, що Маркус минулого тижня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який "вручив головсержанту чергову нагороду": "Мені приємно, що цей молодий, симпатичний у Києві отримує ордени. Я йому хочу сказати, що вчора в нього пів частини поклали. Хай їде на війну з новим орденом".

Маркус, стримуючи матюки, назвав розповідь Піскуна підіграванням російській пропаганді, а поширену інформацію про рівень втрат у бригаді брехнею.

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Він наголосив, що поки триває війна, заборонено називати кількість втрат у підрозділі, але у Генштабі йому дозволили назвати відсоток втрат. За його словами, за місяць щоденних штурмів, загиблі та зниклі безвісти – близько 2% від о/с бригади.

"На час виконання нами операцій прораховували [задумом Генштабу] 14% втрат на день, а в нас менш як 2% за місяць. В нашій бригаді бережуть людей. Цей факт підтверджений цифрами, а не голослівними заявами", – сказав головний сержант.

Маркус також додав, що на його бригаду "ллється багато бруду, породженого росіянами".

Піскун двічі був генпрокурором: з 2002 до 2003 року за другого президента Кучми (звільнений за "надмірну політизацію органу загалом і створення власного політичного іміджу") і в 2004-2005 роках.

У квітні 2007-го третій президент Ющенко, будучи на піку конфлікту з Партією регіонів та Януковичем, поновив Піскуна на посаді, але в травні знову відправив у відставку: той нібито вчасно не склав депутатський мандат.

У 2021 році Піскун лякав нападом російського диктатора Володимира Путіна за кримінальну справу проти Медведчука.

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