UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генералы ВСУ о наступлении: Приоритет РФ — техника Запада. Их потери в разы больше

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 07:49
Генералы ВСУ о наступлении: Приоритет РФ — техника Запада. Их потери в разы больше - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Главной целью россиян при наступлении Вооруженных Сил Украины на юге является западная техника. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью каналу ABC News.

По его словам, украинские воины на юге сталкиваются с массивными минными полями. 

"Идет ожесточенное противостояние с противником, который использует минные заграждения, противотанковые средства. Они проводят широкомасштабные операции с воздуха, наносят авиационные и ракетные удары", — сказал Тарнавский.

Он отметил, что россияне специально нацелены на западную технику. 

"Стараются уничтожить как можно больше техники. Для них это приоритет", — заявил генерал.

Насчет потерь ВСУ в том же интервью высказался командующий Сухопутных войск Александр Сырский, который подчеркнул, что армия РФ несет в разы большие потери, чем Силы обороны.

"Противник несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству убитых", — резюмировал военачальник. 

Смотрите также: Выстрел — поражение: HIMARS уничтожает российские "Гвоздику", "Град" и "Гиацинт" – видео

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступлениепотеривоенная помощьалександр сырскийАлександр Тарнавский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 