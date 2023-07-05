Генералы ВСУ о наступлении: Приоритет РФ — техника Запада. Их потери в разы больше

Главной целью россиян при наступлении Вооруженных Сил Украины на юге является западная техника. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью каналу ABC News.

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По его словам, украинские воины на юге сталкиваются с массивными минными полями.

"Идет ожесточенное противостояние с противником, который использует минные заграждения, противотанковые средства. Они проводят широкомасштабные операции с воздуха, наносят авиационные и ракетные удары", — сказал Тарнавский.

Он отметил, что россияне специально нацелены на западную технику.

"Стараются уничтожить как можно больше техники. Для них это приоритет", — заявил генерал.

Насчет потерь ВСУ в том же интервью высказался командующий Сухопутных войск Александр Сырский, который подчеркнул, что армия РФ несет в разы большие потери, чем Силы обороны.

"Противник несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству убитых", — резюмировал военачальник.

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