Генералы ВСУ о наступлении: Приоритет РФ — техника Запада. Их потери в разы больше
Главной целью россиян при наступлении Вооруженных Сил Украины на юге является западная техника. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью каналу ABC News.
По его словам, украинские воины на юге сталкиваются с массивными минными полями.
"Идет ожесточенное противостояние с противником, который использует минные заграждения, противотанковые средства. Они проводят широкомасштабные операции с воздуха, наносят авиационные и ракетные удары", — сказал Тарнавский.
Он отметил, что россияне специально нацелены на западную технику.
"Стараются уничтожить как можно больше техники. Для них это приоритет", — заявил генерал.
Насчет потерь ВСУ в том же интервью высказался командующий Сухопутных войск Александр Сырский, который подчеркнул, что армия РФ несет в разы большие потери, чем Силы обороны.
"Противник несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству убитых", — резюмировал военачальник.
- Генштаб сообщал, что Силы обороны продолжают наступление в районе Бахмута и имеют частичный успех.
- Также ВСУ на юге продвигаются в направлении Бердянска – было зафиксировано продвижение в глубину обороны россиян на 2 км. Враг ожесточенно сопротивляется.
- Военный аналитик полковник Черник сообщил, что контрнаступление ВСУ будет происходить по сценарию освобождения Херсона, без "молниеносности".
Смотрите также: Выстрел — поражение: HIMARS уничтожает российские "Гвоздику", "Град" и "Гиацинт" – видео
Комментарии