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Генерали ЗСУ про наступ: Пріоритет РФ — техніка Заходу. Їхні втрати в рази більші

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05.07.2023, 07:49
Генерали ЗСУ про наступ: Пріоритет РФ — техніка Заходу. Їхні втрати в рази більші - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Головною ціллю росіян під час наступу Збройних Сил України на півдні є західна техніка. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський в інтерв'ю каналу ABC News.

За його словами, українські воїни на півдні стикаються із масивними мінними полями.

"Йде жорстоке протистояння із противником, який використовує мінні загородження, протитанкові засоби. Вони проводять широкомасштабні операції з повітря, завдають авіаційних та ракетних ударів", — сказав Тарнавський.

Він зазначив, що росіяни спеціально націлені на західну техніку.

"Намагаються знищити якнайбільше техніки. Для них це пріоритет", — заявив генерал.

Щодо втрат ЗСУ у тому самому інтерв'ю висловився командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, який наголосив, що армія РФ зазнає в рази більших втрат, ніж Сили оборони.

"Противник зазнає у вісім, а то й удесятеро більших втрат, особливо за кількістю вбитих", — резюмував воєначальник.

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Дмитро Гриниченко
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