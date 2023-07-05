Генерали ЗСУ про наступ: Пріоритет РФ — техніка Заходу. Їхні втрати в рази більші
Головною ціллю росіян під час наступу Збройних Сил України на півдні є західна техніка. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський в інтерв'ю каналу ABC News.
За його словами, українські воїни на півдні стикаються із масивними мінними полями.
"Йде жорстоке протистояння із противником, який використовує мінні загородження, протитанкові засоби. Вони проводять широкомасштабні операції з повітря, завдають авіаційних та ракетних ударів", — сказав Тарнавський.
Він зазначив, що росіяни спеціально націлені на західну техніку.
"Намагаються знищити якнайбільше техніки. Для них це пріоритет", — заявив генерал.
Щодо втрат ЗСУ у тому самому інтерв'ю висловився командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, який наголосив, що армія РФ зазнає в рази більших втрат, ніж Сили оборони.
"Противник зазнає у вісім, а то й удесятеро більших втрат, особливо за кількістю вбитих", — резюмував воєначальник.
- Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.
- Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.
- Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".
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