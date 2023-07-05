Ставка. Вирішено нарощувати виробництво своєї зброї та боєприпасів

На розширеному засіданні Ставки верховного головнокомандувача вирішено продовжувати нарощувати власне виробництво військової техніки та боєприпасів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Сьогодні Ставка розширена. Дві години – для обговорення основних викликів", – повідомив верховний головнокомандувач та уточнив: це ситуація на Запорізькій АЕС та фронті, а також виробництво зброї.

"Подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонту техніки західного зразка", – озвучив Зеленський одну з ключових тем обговорення.

У цій сфері доповідали командувач силами логістики Олег Гуляк, голова Мінстратегпрому Олександр Камишін, голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков та міністр оборони Олексій Резніков.

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Щодо ситуації на окупованій АЕС доповідали командувач ВПС Микола Олещук, голова МВС Ігор Клименко та голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Також заслухали директора Енергоатому Петра Котіна та директора Хмельницької АЕС Андрія Козюру.

Про ситуацію на фронті доповіли головком ЗСУ Валерій Залужний, а також генерали Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Едуард Москальов та Сергій Наєв.

Залужному дано розпорядження посилювати північний напрямок.

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