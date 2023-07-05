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"Покажіть їм. Так виглядає війна". Окопи під Бахмутом: спека, смерть та заміновані тіла – відео видео

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 14:47
Фото: Костянтин та Влада Ліберови (instagram.com/libkos)
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Військори-фотографи Ліберови показали реалії фронту на Бахмутському напрямку на ділянці, яку контролює 10-та окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ "Едельвейс". За кілька днів до їхнього приїзду захисники штурмували позиції ворога і відвоювали ці окопи.

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Як висловилися військові фотокореспонденти, "те, що ви бачите, – як ілюстрації до книг про війну, які ми читали в школі, але це реальність, до якої сьогодні нам вдалося доторкнутися".

Через постійні обстріли росіян, які намагаються вибити бійців ЗСУ з відвойованих окопів, не виходить вирити новий бліндаж, і тому їм доводиться сидіти в укритті прямо на тілах окупантів у тому, який є. Винести тіла не можуть: останки, за словами військових, заміновані.

Залишити позиції також не можна, оскільки противник поруч і одразу піде в контратаку.

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"Цей бліндаж – єдине укриття на кілька сотень метрів. Тому вони сидять на цих тілах, сплять на цих тілах", – описали ситуацію Костянтин та Влада Ліберови.

Через спеку 35 градусів за Цельсієм на місцевості важко дихати, оскільки понівечена бойовими діями посадка "повна тілами та частинами тіл, що розкладаються, всюди мухи, безліч мух".

"Військовий, що весь час прикриває обличчя від запаху, дивиться нам у душу і каже: "Покажіть їм. Так виглядає війна", – резюмували фотографи.

Це відео на YouTube.

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Євген Пилипенко
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