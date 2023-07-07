З'явилось відео зі знищенням російського танку Т-80 на Бахмутському напрямку. Відповідний матеріал із роботою бійців поширила 3 окрема штурмова бригада ЗСУ.
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"Два постріли з NLAW та Javelin, і танк окупантів Т-80 — на металобрухт", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "прицільна робота" була виконана бійцями 3-ї роти протитанкового батальйону 3 ОШБр.
Ворожий танк було уражено на околицях Бахмута, йдеться у повідомленні.
На відео російський танк рухається вздовж посадки, під час чого в нього влучає ракета з протитанкового комплексу.
Згодом по техніці повторно "прилітає", після чого танк окупантів вибухає.
- Сьогодні речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що Сили оборони просунулись на Бахмутському напрямку на понад один кілометр за добу.
- На початку липня з'явилось відео, на якому ракетний комплекс HIMARS у роботі з аеророзвідкою знищує техніку російських загарбників.
- Наприкінці червня в СБУ поділились відео зі знищенням 21 одиниці техніки ворога за тиждень.
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