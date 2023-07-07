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Російський танк Т-80 вибухнув від NLAW та "джавеліна" під Бахмутом – відео 3 ОШБр видео

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 12:05
Відео: 3 ОШБр
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З'явилось відео зі знищенням російського танку Т-80 на Бахмутському напрямку. Відповідний матеріал із роботою бійців поширила 3 окрема штурмова бригада ЗСУ.

"Два постріли з NLAW та Javelin, і танк окупантів Т-80 — на металобрухт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "прицільна робота" була виконана бійцями 3-ї роти протитанкового батальйону 3 ОШБр.

Ворожий танк було уражено на околицях Бахмута, йдеться у повідомленні.

На відео російський танк рухається вздовж посадки, під час чого в нього влучає ракета з протитанкового комплексу.

Згодом по техніці повторно "прилітає", після чого танк окупантів вибухає.

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Артем Джеріпа
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війнатанкДжавелінNLAWт-80бахмут3 ОШБр
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