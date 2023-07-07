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Під Бахмутом ЗСУ просунулись на понад кілометр за добу – Череватий

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 10:10
Під Бахмутом ЗСУ просунулись на понад кілометр за добу – Череватий - Фото
Сергій Череватий (Скриншот з відео)

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога та проводити штурмові дії. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За добу просування українських сил на північному та південному флангах Бахмута склало понад один кілометр, сказав він.

Череватий зауважив, що ворог чинить "шалений опір": 318 разів завдав ударів по українських оборонцях зі ствольної артилерії, здійснив три авіанальоти. 

За словами речника, окупанти опираються українському наступу, у них бувають "невеликі" контратакувальні дії, проте загалом ініціатива на боці ЗСУ.

"Ми йдемо вперед попри те, що у нас паритет у силах і засобах, у нас немає переваги над ними", – наголосив Череватий.

Загалом на напрямку відбулось сім боєзіткнень, було ліквідовано 61 окупанта, 116 загарбників поранено, а п'ятеро потрапили у полон.

З техніки росіяни втратили дві бойові машини піхоти, бойову машину десанту, одну систему залпового вогню "Град", дві самохідні артустановки "Гіацинт", дві гармати, дві радіолокаційні системи та протитанковий комплекс.

Також українські захисники знищили п'ять складів з боєприпасами ворога.

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Артем Джеріпа
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