БАРС, Шторм-Z та Ветеран. У ЗСУ розповіли, ким Росія замінила вагнерівців під Бахмутом

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів, що Росія замінила на Бахмутському напрямку терористів Групи Вагнера щонайменше шістьма новими підрозділами, зокрема штурмовиками з роти Шторм-Z та бійцями деяких російських ПВК.

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За його словами, вагнерівці повністю втратили боєздатність в Україні "за десять місяців боїв, в яких сили оборони завдали їм колосальних втрат", тому на заміну їм російське керівництво кинуло нові підрозділи та роти.

Череватий каже, що Росія замінила найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку повітряно-десантними підрозділами, підрозділами піхоти, підрозділами БАРС, підрозділами деяких ПВК по типу Ветеран чи Патріот, які афільовані з російським Міноборони, а також штурмовими ротами Шторм-Z.

Відповідаючи на запитання, чому угруповання військ на цьому напрямку таке "строкате", Череватий сказав, що Росія має проблеми з особовим складом.

"Головна їх проблема – люди. На жаль, боєприпаси та техніку вони ще мають, але, боячись проводити через суспільні ризики мобілізацію, вони шукають альтернативні шляхи поповнення свого особового складу, тому й використовують ПВК, роти Шторм-Z та інші елементи, щоб поповнити передову", – сказав він.

Після невдалої спроби "походу на Москву" Пригожин поїхав до Білорусі. Путін дав найманцям з Групи Вагнера вибір: підписувати контракти з Міноборони РФ або іншими структурами, повернутись додому чи поїхати до Білорусі.

29 червня начальник ГУР Буданов заявив, що наслідками так званого заколоту, влаштованого Пригожиним, стали компрометація керівництва РФ та те, що вагнерівці більше не воюватимуть проти України.

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