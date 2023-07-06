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БАРС, Шторм-Z та Ветеран. У ЗСУ розповіли, ким Росія замінила вагнерівців під Бахмутом

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 10:10
БАРС, Шторм-Z та Ветеран. У ЗСУ розповіли, ким Росія замінила вагнерівців під Бахмутом - Фото
Сергій Череватий (Фото: Facebook Черватого)

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів, що Росія замінила на Бахмутському напрямку терористів Групи Вагнера щонайменше шістьма новими підрозділами, зокрема штурмовиками з роти Шторм-Z та бійцями деяких російських ПВК.

За його словами, вагнерівці повністю втратили боєздатність в Україні "за десять місяців боїв, в яких сили оборони завдали їм колосальних втрат", тому на заміну їм російське керівництво кинуло нові підрозділи та роти.

Череватий каже, що Росія замінила найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку повітряно-десантними підрозділами, підрозділами піхоти, підрозділами БАРС, підрозділами деяких ПВК по типу Ветеран чи Патріот, які афільовані з російським Міноборони, а також штурмовими ротами Шторм-Z.

Відповідаючи на запитання, чому угруповання військ на цьому напрямку таке "строкате", Череватий сказав, що Росія має проблеми з особовим складом.

"Головна їх проблема – люди. На жаль, боєприпаси та техніку вони ще мають, але, боячись проводити через суспільні ризики мобілізацію, вони шукають альтернативні шляхи поповнення свого особового складу, тому й використовують ПВК, роти Шторм-Z та інші елементи, щоб поповнити передову", – сказав він.

Читайте також: У ЗСУ пояснили, чим Шторм-Z відрізняється від Групи Вагнера: Немає такої кривавої дисципліни

Мілана Головань
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війнаВагнерСергій Череватийшторм-z
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