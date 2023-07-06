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БАРС, Шторм-Z и Ветеран. В ВСУ рассказали, кем Россия заменила вагнеровцев под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 10:10
БАРС, Шторм-Z и Ветеран. В ВСУ рассказали, кем Россия заменила вагнеровцев под Бахмутом - Фото
Сергей Череватый (Фото: Facebook Черватого)

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что Россия заменила на Бахмутском направлении террористов Группы Вагнера по меньшей мере шестью новыми подразделениями, в том числе штурмовиками из роты Шторм-Z и бойцами некоторых российских ЧВК.

По его словам, вагнеровцы полностью утратили боеспособность в Украине "за десять месяцев боев, в которых силы обороны нанесли им колоссальные потери", поэтому на замену им российское руководство бросило новые подразделения и роты.

Череватый говорит, что Россия заменила наемников ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении воздушно-десантными подразделениями, подразделениями пехоты, подразделениями БАРС, подразделениями некоторых ЧВК по типу Ветеран или Патриот, аффилированными с российским Минобороны, а также штурмовыми ротами Шторм-Z.

Отвечая на вопрос, почему группировка войск на этом направлении такая "пестрая", Череватый сказал, что у России проблемы с личным составом.

"Главная их проблема – люди. К сожалению, боеприпасы и технику они еще имеют, но, боясь проводить из-за общественных рисков мобилизацию, они ищут альтернативные пути пополнения своего личного состава, поэтому и используют ПВК, роты Шторм-Z и другие элементы, чтобы пополнить передовую ", – сказал он.

Читайте также: В ВСУ объяснили, чем Шторм-Z отличается от Группы Вагнера: Нет такой кровавой дисциплины

Милана Головань
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войнаВагнерСергей ЧереватыйШторм-Z
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