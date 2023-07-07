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Генштаб: ЗСУ відбили атаки в районі Берхівки та наступають під Бахмутом – мапа

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 07:02
Генштаб: ЗСУ відбили атаки в районі Берхівки та наступають під Бахмутом – мапа - Фото
Фото: Military Media Center

Російські загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де впродовж доби відбулось 30 боєзіткнень. Українські Сили продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку та на півдні. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Лиманському напрямку за добу, за підтримки авіації, окупанти без успіху робили спроби витіснити українські війська з їхніх позицій в районі західніше Кармазинівки Луганської області.

Кармазинівка на мапі deepstate

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, Сили оборони успішно відбили атаки російських загарбників в районі населеного пункту Берхівка Донецької області.

Також українські захисники продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Берхівка на мапі deepstate

На Авдіївському напрямку війська продовжують стримувати наступ військ РФ в районі Первомайського Донецької області. 

Первомайське на мапі deepstate

На Мар’їнському напрямку, під вогнем ворожої артилерії українські оборонці відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. 

На Шахтарському напрямку окупанти без успіху вели наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. 

Мар'їнка і Новомихайлівка на мапі deepstate

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни зосереджують основні зусилля на тому, аби недопустити просування українських військ.

Попри це Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника та один – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилеристи уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби окупантів.

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Артем Джеріпа
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війназведенняГенштабконтрнаступбахмутнаступ ЗСУ
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