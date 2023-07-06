ЗСУ відбили атаки РФ під Бахмутом і просуваються на півдні та півночі від міста – карта

Протягом доби українські захисники відбили атаки росіян на сході, а також продовжили просування на деяких напрямках, зокрема в районі Бахмута. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Загалом протягом доби на фронті відбулось 20 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом доби за підтримки авіації армія РФ робила спроби витіснити українські війська із займаних позицій у районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області – успіху не мала.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії росіян ЗСУ успішно відбили атаки РФ у районах Іванівського та Білої Гори.

Українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку під вогнем артилерії ЗСУ відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Сьогодні генерал Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують просування вперед і звільнення українських територій, за добу знищили 47 одиниць техніки ворога.

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