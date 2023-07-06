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ВСУ отбили атаки РФ под Бахмутом и продвигаются на юге и севере от города – карта боев

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 19:36
ВСУ отбили атаки РФ под Бахмутом и продвигаются на юге и севере от города – карта боев - Фото
Бахмут (Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ)

В течение суток украинские защитники отбили атаки россиян на востоке, а также продолжили продвижение на некоторых направлениях, в частности в районе Бахмута. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Всего за сутки на фронте произошло 20 боевых столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток при поддержке авиации армия РФ предпринимала попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области – успеха не имела.

ВСУ отбили атаки РФ под Бахмутом и продвигаются на юге и севере от города – карта боев

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян ВСУ успешно отбили атаки РФ в районах Ивановского и Белой Горы.

Украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ отбили атаки РФ под Бахмутом и продвигаются на юге и севере от города – карта боев

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

ВСУ отбили атаки РФ под Бахмутом и продвигаются на юге и севере от города – карта боев

На Марьинском направлении под огнем артиллерии ВСУ отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

ВСУ отбили атаки РФ под Бахмутом и продвигаются на юге и севере от города – карта боев
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

  • Сегодня генерал Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврийском направлении продолжают продвижение вперед и освобождение украинских территорий, за сутки уничтожили 47 единиц техники врага.

Читайте также: БАРС, Шторм-Z и Ветеран. В ВСУ рассказали, кем Россия заменила вагнеровцев под Бахмутом

Оксана Житнюк
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войнабахмутгенштаб
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