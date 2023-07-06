ВСУ отбили атаки РФ под Бахмутом и продвигаются на юге и севере от города – карта боев
В течение суток украинские защитники отбили атаки россиян на востоке, а также продолжили продвижение на некоторых направлениях, в частности в районе Бахмута. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Всего за сутки на фронте произошло 20 боевых столкновений.
На Лиманском направлении в течение суток при поддержке авиации армия РФ предпринимала попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области – успеха не имела.
На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян ВСУ успешно отбили атаки РФ в районах Ивановского и Белой Горы.
Украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении под огнем артиллерии ВСУ отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.
- Сегодня генерал Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврийском направлении продолжают продвижение вперед и освобождение украинских территорий, за сутки уничтожили 47 единиц техники врага.
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