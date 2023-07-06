ВСУ на юге уничтожили российский "Бук" и две станции РЭБ, продвигаемся – Тарнавский

Силы обороны на Таврическом направлении продолжают продвижение вперед и освобождение украинских территорий, за сутки уничтожили 47 единиц техники врага. У украинских защитников есть успехи, сообщил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Отмечается, что на направлении артиллерийские подразделения выполнили 1293 огневых задач.

За сутки потери российских захватчиков убитыми и ранеными составили более трех рот.

Также было уничтожено 47 единиц военной техники оккупантов: шесть танков, три боевых бронемашины, четыре пушки Д-30, пушка 2С5 "Гиацинт-С", четыре БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица. "Мста-С", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", зенитный ракетный комплекс "Бук", радиолокационную систему "Зоопарк", две станции радиоэлектронной борьбы и автомобильную технику.

Кроме этого, было уничтожено пять складов боеприпасов врага.

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