ВСУ на юге уничтожили российский "Бук" и две станции РЭБ, продвигаемся – Тарнавский
Силы обороны на Таврическом направлении продолжают продвижение вперед и освобождение украинских территорий, за сутки уничтожили 47 единиц техники врага. У украинских защитников есть успехи, сообщил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Отмечается, что на направлении артиллерийские подразделения выполнили 1293 огневых задач.
За сутки потери российских захватчиков убитыми и ранеными составили более трех рот.
Также было уничтожено 47 единиц военной техники оккупантов: шесть танков, три боевых бронемашины, четыре пушки Д-30, пушка 2С5 "Гиацинт-С", четыре БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица. "Мста-С", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", зенитный ракетный комплекс "Бук", радиолокационную систему "Зоопарк", две станции радиоэлектронной борьбы и автомобильную технику.
Кроме этого, было уничтожено пять складов боеприпасов врага.
- Сегодня в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать на Бердянск, Мелитополь и под Бахмутом.
- Спикер Сил обороны Таврийского направления сообщил, что российские захватчики не догадываются, где будет главный прорыв ВСУ во время наступления на юге. Поэтому они постоянно перебрасывают подразделения на различные направления.
- По мнению военного аналитика полковника Черника, контрнаступление ВСУ будет происходить по сценарию операции по освобождению Херсона, без "молниеносности".
Читайте также: Россия сняла силы с разных регионов для противодействия контрнаступлению – разведка Британии
Комментарии