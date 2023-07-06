Генштаб: РФ атакует на пяти направлениях, ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь — карта

Российские оккупанты продолжают атаковать на пяти направлениях на Донбассе. Вооруженные Силы Украины наступают на Бердянск, Мелитополь и под Бахмутом. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 38 боевых столкновений. В районе Сватова РФ атакует вблизи Новоселовского, украинские воины отбили все попытки врага продвинуться.

В районе Кременной россияне пытались вытеснить ВСУ с позиций около Новоегоровки, успеха не имели.

Под Бахмутом противник атаковал в районе южнее Берховки и Богдановки, но безуспешно. Одновременно ВСУ продолжают наступать южнее и севернее города, закрепляются на отбитых позициях.

В районе Донецка Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков на подступах к Авдеевке. Также отбиты все атаки в районе Марьинки.

В Запорожской и Херсонской областях армия России сосредоточена на срыве продвижения ВСУ. Украинские соединения продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают цели, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и уничтожила один зенитно-ракетный комплекс.

Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники, четыре пункта управления, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на позициях, два средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.