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Генштаб: РФ атакует на пяти направлениях, ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь — карта

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 07:31
Генштаб: РФ атакует на пяти направлениях, ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают атаковать на пяти направлениях на Донбассе. Вооруженные Силы Украины наступают на Бердянск, Мелитополь и под Бахмутом. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 38 боевых столкновений. В районе Сватова РФ атакует вблизи Новоселовского, украинские воины отбили все попытки врага продвинуться. 

Фронт в районе Сватова (Карта: Military Land)

В районе Кременной россияне пытались вытеснить ВСУ с позиций около Новоегоровки, успеха не имели.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Под Бахмутом противник атаковал в районе южнее Берховки и Богдановки, но безуспешно. Одновременно ВСУ продолжают наступать южнее и севернее города, закрепляются на отбитых позициях. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков на подступах к Авдеевке. Также отбиты все атаки в районе Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
В Запорожской и Херсонской областях армия России сосредоточена на срыве продвижения ВСУ. Украинские соединения продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают цели, ведут контрбатарейную борьбу.
Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)
Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и уничтожила один зенитно-ракетный комплекс.
Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники, четыре пункта управления, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на позициях, два средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию и четыре станции радиоэлектронной борьбы. 

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Дмитрий Гриниченко
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