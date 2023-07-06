Генштаб: РФ атакует на пяти направлениях, ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь — карта
Российские оккупанты продолжают атаковать на пяти направлениях на Донбассе. Вооруженные Силы Украины наступают на Бердянск, Мелитополь и под Бахмутом. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 38 боевых столкновений. В районе Сватова РФ атакует вблизи Новоселовского, украинские воины отбили все попытки врага продвинуться.
В районе Кременной россияне пытались вытеснить ВСУ с позиций около Новоегоровки, успеха не имели.
Под Бахмутом противник атаковал в районе южнее Берховки и Богдановки, но безуспешно. Одновременно ВСУ продолжают наступать южнее и севернее города, закрепляются на отбитых позициях.
В районе Донецка Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков на подступах к Авдеевке. Также отбиты все атаки в районе Марьинки.
- Генштаб сообщал, что Силы обороны продолжают наступление в районе Бахмута и имеют частичный успех.
- Также ВСУ на юге продвигаются в направлении Бердянска – было зафиксировано продвижение в глубину обороны россиян на 2 км. Враг ожесточенно сопротивляется.
- Военный аналитик полковник Черник сообщил, что контрнаступление ВСУ будет происходить по сценарию освобождения Херсона, без "молниеносности".
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