Генштаб: РФ атакує на п'яти напрямках, ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь — карта

Російські окупанти продовжують атакувати на п'яти напрямках на Донбасі. Збройні Сили України наступають на Бердянськ, Мелітополь та під Бахмутом. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 38 бойових зіткнень. У районі Сватового РФ атакує поблизу Новоселівського, українські воїни відбили усі спроби ворога просунутися.

У районі Кремінної росіяни намагалися витіснити ЗСУ з позицій біля Новоєгорівки, успіху не мали.

Під Бахмутом противник атакував у районі на південь від Берхівки та Богданівки, але безуспішно. Одночасно ЗСУ продовжують наступати на південь і на північ від міста, закріплюються на відбитих позиціях.

У районі Донецька Сили оборони продовжують стримувати загарбників на підступах до Авдіївки. Також відбито всі атаки в районі Мар'їнки.

У Запорізькій та Херсонській областях армія Росії зосереджена на зриві просування ЗСУ. Українські з'єднання продовжують наступати на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують цілі, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та знищила один зенітно-ракетний комплекс.

Ракетні війська та артилерія вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки, чотири пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на позиціях, два засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та чотири станції радіоелектронної боротьби.

Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.

Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.

Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".

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