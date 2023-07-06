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Генштаб: РФ атакує на п'яти напрямках, ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь — карта

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 07:31
Генштаб: РФ атакує на п'яти напрямках, ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти продовжують атакувати на п'яти напрямках на Донбасі. Збройні Сили України наступають на Бердянськ, Мелітополь та під Бахмутом. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 38 бойових зіткнень. У районі Сватового РФ атакує поблизу Новоселівського, українські воїни відбили усі спроби ворога просунутися.

Фронт у районі Сватового (Карта: Military Land)

У районі Кремінної росіяни намагалися витіснити ЗСУ з позицій біля Новоєгорівки, успіху не мали.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

Під Бахмутом противник атакував у районі на південь від Берхівки та Богданівки, але безуспішно. Одночасно ЗСУ продовжують наступати на південь і на північ від міста, закріплюються на відбитих позиціях.

Фронт в районі Бахмута (Карта: Military Land)

У районі Донецька Сили оборони продовжують стримувати загарбників на підступах до Авдіївки. Також відбито всі атаки в районі Мар'їнки.

Фронт в районі Донецька (Карта: Military Land)

У Запорізькій та Херсонській областях армія Росії зосереджена на зриві просування ЗСУ. Українські з'єднання продовжують наступати на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують цілі, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та знищила один зенітно-ракетний комплекс.

Ракетні війська та артилерія вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки, чотири пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на позиціях, два засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та чотири станції радіоелектронної боротьби.

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Дмитро Гриниченко
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