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ВСУ о наступлении на Бердянск и Мелитополь: РФ не догадывается, где будет главный прорыв

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 13:10
ВСУ о наступлении на Бердянск и Мелитополь: РФ не догадывается, где будет главный прорыв - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты не догадываются, где будет главный прорыв Вооруженных Сил Украины при наступлении на Бердянск и Мелитополь, а поэтому постоянно перебрасывают подразделения на разные направления. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень.

По его словам, ситуация на фронте динамическая и контролируемая — на участках наступления ВСУ противник сосредоточен на недопущении продвижения украинских воинов. 

"Несмотря на тщательное минирование территорий, у нас четкий план наступления. Продолжаем закрепляться. Наносим огневое поражение, готовность номер один к продолжению наступления", — сказал Шершень.

Он отметил, что за сутки россияне потеряли 116 человек убитыми и 190 ранеными, уничтожено 47 единиц вооружения и техники. 

"Уничтожаем потенциал врага и создаем условия для наступления вперед. Акцентировано можем говорить про Бердянское и Мелитопольское направление, россияне в активной обороне, несут значительные потери, там есть существенный прогресс. Враг не знает и не догадывается, где может произойти большой прорыв, он перебрасывает постоянно подразделения на разные направления, чтобы просчитать наши действия", — резюмировал спикер ВСУ.

Читайте также: Генштаб: РФ атакует на пяти направлениях, ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь — карта

Дмитрий Гриниченко
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