ЗСУ про наступ на Бердянськ та Мелітополь: РФ не здогадується, де буде наш головний прорив

Російські окупанти не здогадуються, де буде головний прорив Збройних Сил України під час наступу на Бердянськ та Мелітополь, а тому постійно перекидають підрозділи на різні напрямки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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За його словами, ситуація на фронті динамічна та контрольована — на ділянках наступу ЗСУ противник зосереджений на недопущенні просування українських воїнів.

"Незважаючи на ретельне мінування територій, у нас чіткий план наступу. Продовжуємо закріплюватися. Завдаємо вогневого ураження, готовність номер один до продовження наступу", — сказав Шершень.

Він зазначив, що за добу росіяни втратили 116 людей убитими та 190 пораненими, знищено 47 одиниць озброєння та техніки.

"Знищуємо потенціал ворога і створюємо умови для наступу вперед. Акцентовано можемо говорити про Бердянський та Мелітопольський напрямки, росіяни в активній обороні, зазнають значних втрат, там є суттєвий прогрес. Ворог не знає і не здогадується, де може статися великий прорив, він перекидає постійно підрозділи на різні напрямку, щоб прорахувати наші дії", — резюмував речник ЗСУ.

Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.

Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.

Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".

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