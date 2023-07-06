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ЗСУ про наступ на Бердянськ та Мелітополь: РФ не здогадується, де буде наш головний прорив

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 13:10
ЗСУ про наступ на Бердянськ та Мелітополь: РФ не здогадується, де буде наш головний прорив - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти не здогадуються, де буде головний прорив Збройних Сил України під час наступу на Бердянськ та Мелітополь, а тому постійно перекидають підрозділи на різні напрямки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, ситуація на фронті динамічна та контрольована — на ділянках наступу ЗСУ противник зосереджений на недопущенні просування українських воїнів.

"Незважаючи на ретельне мінування територій, у нас чіткий план наступу. Продовжуємо закріплюватися. Завдаємо вогневого ураження, готовність номер один до продовження наступу", — сказав Шершень.

Він зазначив, що за добу росіяни втратили 116 людей убитими та 190 пораненими, знищено 47 одиниць озброєння та техніки.

"Знищуємо потенціал ворога і створюємо умови для наступу вперед. Акцентовано можемо говорити про Бердянський та Мелітопольський напрямки, росіяни в активній обороні, зазнають значних втрат, там є суттєвий прогрес. Ворог не знає і не здогадується, де може статися великий прорив, він перекидає постійно підрозділи на різні напрямку, щоб прорахувати наші дії", — резюмував речник ЗСУ.

Читайте також: Генштаб: РФ атакує на п'яти напрямках, ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь — карта 

Дмитро Гриниченко
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