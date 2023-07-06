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ЗСУ на півдні знищили російський "Бук" та дві станції РЕБ, просуваємось – Тарнавський

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06.07.2023, 13:52
ЗСУ на півдні знищили російський
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують просування вперед і звільнення українських територій, за добу знищили 47 одиниць техніки ворога. Українські захисники мають успіхи, повідомив командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Зазначається, що на напрямку артилерійські підрозділи виконали 1293 вогневих завдання.

Впродовж доби втрати російських загарбників вбитими та пораненими склали понад три роти.

Також було знищено 47 одиниць військової техніки окупантів: шість танків, три бойових бронемашини, чотири гармати Д-30, гармата 2С5 "Гіацинт-С", чотири БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam", дві самохідні артилерійські установки "Акація", гаубиця "Мста-С", комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетний комплекс  "Бук", радіолокаційну систему "Зоопарк", дві станції радіоелектронної боротьби та автомобільну техніку.

Окрім цього було знищено п'ять складів боєприпасів ворога.

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Артем Джеріпа
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