ЗСУ на півдні знищили російський "Бук" та дві станції РЕБ, просуваємось – Тарнавський

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують просування вперед і звільнення українських територій, за добу знищили 47 одиниць техніки ворога. Українські захисники мають успіхи, повідомив командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що на напрямку артилерійські підрозділи виконали 1293 вогневих завдання.

Впродовж доби втрати російських загарбників вбитими та пораненими склали понад три роти.

Також було знищено 47 одиниць військової техніки окупантів: шість танків, три бойових бронемашини, чотири гармати Д-30, гармата 2С5 "Гіацинт-С", чотири БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam", дві самохідні артилерійські установки "Акація", гаубиця "Мста-С", комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетний комплекс "Бук", радіолокаційну систему "Зоопарк", дві станції радіоелектронної боротьби та автомобільну техніку.

Окрім цього було знищено п'ять складів боєприпасів ворога.

Читайте також: Росія стягнула сили з різних регіонів для протидії контрнаступу – розвідка Британії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.