Росія стягнула сили з різних регіонів для протидії контрнаступу – розвідка Британії

Росія стягнула військові формування з різних регіонів для протидії українському контрнаступу. Війна зрушила сформовану національну стратегію РФ, йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

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"Військові формування з усієї Росії зараз несуть основний тягар контрнаступу України", – зазначає відомство.

У Запорізькій області російська 58-ма загальновійськова армія обороняє "міцно укріплені" рубежі, тоді як зазвичай вона забезпечувала безпеку в "нестабільному кавказькому регіоні" РФ, пише розвідка.

Стверджується, що в районі Великої Новосілки тримають фронт 5-та загальновійськова армія та морська піхота РФ. Вони зазвичай базуються на відстані 7000 км від України [у місті Уссурійськ на Далекому Сході. – Ред.] задля балансування сили Китаю.

На Бахмутському напрямку російська оборона "переважно" сформована навколо повітряно-десантних полків, що зазвичай дислокуються на заході РФ, пише британська розвідка.

Ці полки зазвичай діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості з НАТО, зауважує відомство.

"Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна зрушила сформовану національну стратегію Росії", – підсумовує розвідка Великої Британії.

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