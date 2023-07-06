Росія стягнула сили з різних регіонів для протидії контрнаступу – розвідка Британії
Росія стягнула військові формування з різних регіонів для протидії українському контрнаступу. Війна зрушила сформовану національну стратегію РФ, йдеться у звіті розвідки Великої Британії.
"Військові формування з усієї Росії зараз несуть основний тягар контрнаступу України", – зазначає відомство.
У Запорізькій області російська 58-ма загальновійськова армія обороняє "міцно укріплені" рубежі, тоді як зазвичай вона забезпечувала безпеку в "нестабільному кавказькому регіоні" РФ, пише розвідка.
Стверджується, що в районі Великої Новосілки тримають фронт 5-та загальновійськова армія та морська піхота РФ. Вони зазвичай базуються на відстані 7000 км від України [у місті Уссурійськ на Далекому Сході. – Ред.] задля балансування сили Китаю.
На Бахмутському напрямку російська оборона "переважно" сформована навколо повітряно-десантних полків, що зазвичай дислокуються на заході РФ, пише британська розвідка.
Ці полки зазвичай діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості з НАТО, зауважує відомство.
"Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна зрушила сформовану національну стратегію Росії", – підсумовує розвідка Великої Британії.
- 4 липня британська розвідка повідомляла, що російські загарбники створюють протитанкові мінні поля такої щільності, котра перевершує всі запропоновані російськими статутами стандарти.
- 6 липня у Генштабі поінформували, що Сили оборони продовжують наступ на Бердянськ, Мелітополь та під Бахмутом.
- Президент Зеленський заявив, що Україна хотіла б почати контрнаступ раніше, а повільне постачання озброєння може призвести до певних труднощів на фронті та сповільнення наступу.
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