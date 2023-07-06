Зеленський про контрнаступ: Хотіли почати набагато раніше, союзники зволікали зі зброєю

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що хотів, аби контрнаступ Збройних Сил України розпочався раніше, тому просив західних союзників пришвидшити постачання військової техніки до його початку.

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"Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя", – сказав він.

За словами Зеленського, він казав союзникам: якщо почати контрнаступ пізніше, він піде повільніше.

Він додав, що повільне постачання озброєння може призвести до деяких труднощів на фронті та сповільнення контрнаступу.

"Я хотів, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли: якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогові час і можливість розставити більше мін і підготувати рубежі оборони", – наголосив президент.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ, – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що наступ Сил оборони "просувається неухильно, свідомо прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля, 500 метрів на день, 1000 метрів на день, 2000 метрів на день".

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