RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кулеба про "повільний" контрнаступ і західні ЗМІ: Партнери беруть дані не з газет

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 23:18
Кулеба про
Дмитро Кулеба (фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що публікації західних видань, в яких український контрнаступ оцінюється як "повільний" або нібито недостатньо успішний, не впливають на західних високопосадовців – вони підтримують Україну та розуміють складнощі поточної наступальної операції. Про це Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

Кулеба наголосив, що подібні статті жодним чином не впливають на тих, хто ухвалює рішення про подальшу військову допомогу Україні.

"Вони керуються інформацією не з газет, а з об’єктивних зведень своїх військових та розвідників. Можу вас запевнити, що в тих розмовах, які має президент з партнерами, і які проводжу я, – вони всі підтримують наш контрнаступ, підбадьорюють і розуміють, що ситуація складніша з об’єктивних причин, але жодного занепаду духу немає, всі готові рухатись далі й забезпечувати постачання зброї, необхідної для контрнаступу", – сказав Кулеба.

Однак, за його словами, ці публікації в західних медіа впливають на публічне сприйняття українського контрнаступу, "яке є абсолютно викривленим з погляду, що він начебто є не таким успішним, як треба". Також, на думку очільник МЗС, подібні матеріали "дають поживу" чисельним коментатором, які підхоплюють ці тези й сіють зневіру.

За його словами, зараз ця ситуація керована, і негативних наслідків від подібних статей немає, однак надалі, якщо в медіа продовжуватимуть лунати такі тези, наслідки можуть виникнути у суспільствах західних держав.

Читайте також: Генерал Міллі про наступ ЗСУ: Просуваються неухильно, від 500 до 2000 метрів на день

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДмитро Кулебаконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 