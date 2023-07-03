Кулеба про "повільний" контрнаступ і західні ЗМІ: Партнери беруть дані не з газет

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що публікації західних видань, в яких український контрнаступ оцінюється як "повільний" або нібито недостатньо успішний, не впливають на західних високопосадовців – вони підтримують Україну та розуміють складнощі поточної наступальної операції. Про це Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

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Кулеба наголосив, що подібні статті жодним чином не впливають на тих, хто ухвалює рішення про подальшу військову допомогу Україні.

"Вони керуються інформацією не з газет, а з об’єктивних зведень своїх військових та розвідників. Можу вас запевнити, що в тих розмовах, які має президент з партнерами, і які проводжу я, – вони всі підтримують наш контрнаступ, підбадьорюють і розуміють, що ситуація складніша з об’єктивних причин, але жодного занепаду духу немає, всі готові рухатись далі й забезпечувати постачання зброї, необхідної для контрнаступу", – сказав Кулеба.

Однак, за його словами, ці публікації в західних медіа впливають на публічне сприйняття українського контрнаступу, "яке є абсолютно викривленим з погляду, що він начебто є не таким успішним, як треба". Також, на думку очільник МЗС, подібні матеріали "дають поживу" чисельним коментатором, які підхоплюють ці тези й сіють зневіру.

За його словами, зараз ця ситуація керована, і негативних наслідків від подібних статей немає, однак надалі, якщо в медіа продовжуватимуть лунати такі тези, наслідки можуть виникнути у суспільствах західних держав.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ, – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.

У Міноборони повідомили, що впродовж минулого тижня Сили оборони звільнили територію площею 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км – на півдні.

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