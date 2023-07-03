Кулеба о "медленном" контрнаступлении и западных СМИ: Партнеры берут данные не из газет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет, что публикации западных изданий, в которых украинское контрнаступление оценивается как "медленное" или якобы недостаточно успешное, не влияют на западных чиновников – они поддерживают Украину и понимают сложности текущей наступательной операции. Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона.

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Кулеба подчеркнул, что подобные статьи никак не влияют на тех, кто принимает решения о дальнейшей военной помощи Украине.

"Они руководствуются информацией не из газет, а из объективных сводок своих военных и разведчиков. Могу вас заверить, что в тех разговорах, которые имеет президент с партнерами, и которые провожу я, – они все поддерживают наше контрнаступление, подбадривают и понимают, что ситуация сложнее по объективным причинам, но никакого упадка духа нет, все готовы двигаться дальше и обеспечивать поставки оружия, необходимого для контрнаступления", – сказал Кулеба.

Однако, по его словам, эти публикации в западных медиа влияют на публичное восприятие украинского контрнаступления, "которое абсолютно искажено с точки зрения, что он якобы не так успешно, как надо". Также, по мнению главы МИД, подобные материалы "дают пищу" многочисленным комментаторам, которые подхватывают эти тезисы и сеют разочарование.

По его словам, сейчас эта ситуация управляема, и негативных последствий от подобных статей нет, однако в дальнейшем, если в медиа продолжат звучать такие тезисы, последствия могут возникнуть в обществах западных государств.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление, – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

В Минобороны сообщили, что в течение прошлой недели Силы обороны освободили территорию площадью 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км – на юге.

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