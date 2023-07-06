Зеленский о контрнаступлении: Хотели начать гораздо раньше, союзники медлили с оружием

Президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что хотел, чтобы контрнаступление Вооруженных Сил Украины началось раньше, поэтому просил западных союзников ускорить поставки военной техники к его началу.

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"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие", – сказал он.

По словам Зеленского, он говорил союзникам: если начать контрнаступление позже, оно пойдет медленнее.

Он добавил, что медленная поставка вооружения может привести к некоторым трудностям на фронте и замедлению контрнаступления.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло гораздо раньше, потому что все понимали: если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность расставить больше мин и подготовить рубежи обороны", – подчеркнул президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что наступление Сил обороны "продвигается неукоснительно, сознательно прокладывая себе путь через очень сложные минные поля, 500 метров в день, 1000 метров в день, 2000 метров в день".

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