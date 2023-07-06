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Зеленский о контрнаступлении: Хотели начать гораздо раньше, союзники медлили с оружием

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 09:09
Зеленский о контрнаступлении: Хотели начать гораздо раньше, союзники медлили с оружием - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что хотел, чтобы контрнаступление Вооруженных Сил Украины началось раньше, поэтому просил западных союзников ускорить поставки военной техники к его началу.

"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие", – сказал он.

По словам Зеленского, он говорил союзникам: если начать контрнаступление позже, оно пойдет медленнее.

Он добавил, что медленная поставка вооружения может привести к некоторым трудностям на фронте и замедлению контрнаступления.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло гораздо раньше, потому что все понимали: если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность расставить больше мин и подготовить рубежи обороны", – подчеркнул президент.

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
  • Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что наступление Сил обороны "продвигается неукоснительно, сознательно прокладывая себе путь через очень сложные минные поля, 500 метров в день, 1000 метров в день, 2000 метров в день".

Читайте также: Кулеба о "медленном" контрнаступлении и западных СМИ: Партнеры берут данные не из газет

Милана Головань
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