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Россия стянула силы из разных регионов для противодействия наступлению – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 12:50
Россия стянула силы из разных регионов для противодействия наступлению – разведка Британии - Фото
Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Россия стянула военные формирования из разных регионов для противодействия украинскому контрнаступлению. Война сдвинула сложившуюся национальную стратегию РФ, говорится в отчете разведки Великобритании.

"Военные формирования со всей России сейчас несут основную тяжесть контрнаступления Украины", – отмечает ведомство.

В Запорожской области российская 58-я общевойсковая армия обороняет "крепко укрепленные" рубежи, тогда как обычно она обеспечивала безопасность в "нестабильном кавказском регионе" РФ, пишет разведка.

Утверждается, что в районе Великой Новоселки держат фронт 5-я общевойсковая армия и морская пехота РФ. Они обычно базируются на расстоянии 7000 км от Украины для балансировки силы Китая.

На Бахмутском направлении русская оборона "в основном" сформирована вокруг воздушно-десантных полков, обычно дислоцирующихся на западе РФ, пишет британская разведка.

Эти полки обычно действуют как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности с НАТО, отмечает ведомство.

"То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война сдвинула сложившуюся национальную стратегию России", – заключает разведка Великобритании.

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Артём Джерипа
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