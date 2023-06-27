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ВСУ могли перенапрячь россиян и освободить территорию времен АТО – Британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 10:00
ВСУ могли перенапрячь россиян и освободить территорию времен АТО – Британская разведка - Фото
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ смогли отбить часть территории, которая была оккупирована Россией с 2014 года. В Британской разведке считают, что Силам обороны удалось "перенапрячь оккупантов" в Донецкой области.

По мнению ведомства, украинские десантники достигли "небольшого прогресса" к востоку от Красногоровки вблизи Донецка.

Населенный пункт расположен на "старой" линии столкновения в Донецкой области, которая сформировалась до широкомасштабного вторжения, во время АТО.

Британская разведка отметила, что это один из первых случаев с 24 февраля 2022 года, когда украинским войскам удалось, скорее всего, отвоевать территорию, контролируемую РФ с 2014 года.

Отмечается, что это может быть связано с недавними, многочисленными и одновременными украинскими штурмами на Донбассе.

Ведомство пишет, что эти атаки, вероятно, перенапрягли силы боевиков так называемой ДНР и чеченских формирований, действующих в этом районе.

До та після штурму (Мапа: deepstate)
  • 23 июня 2023 года появилось видео с геолокацией штурма ВСУ под Красногоровкой.
  • 24 июня Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в телемарафоне подтвердил, что была освобождена территория, контролируемая РФ с 2014 года.

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Артём Джерипа
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войнаДонбассштурмкрасногоровкабританская разведка
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