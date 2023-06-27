ЗСУ могли перенапружити росіян та звільнити територію часів АТО – Британська розвідка

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ змогли відбити частину території, яка була окупована Росією з 2014 року. У Британській розвідці вважають, що Силам оборони вдалось "перенапружити окупантів" на Донеччині.

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На думку відомства, українські десантники досягли "невеликого прогресу" на схід від Красногорівки поблизу Донецька.

Населений пункт розташований на "старій" лінії зіткнення на Донеччині, яка сформувалась до широкомасштабного вторгнення, під час АТО.

Британська розвідка зазначила, що це один із перших випадків із 24 лютого 2022 року, коли українським військам вдалось, швидше за все, відвоювати територію, контрольовану РФ з 2014 року.

Зазначається, що це може бути пов'язане з нещодавніми, численними та одночасними українськими штурмами на Донбасі.

Відомство пише, що ці атаки, ймовірно, перенапружили сили бойовиків так званої ДНР та чеченських формувань, які діють у цьому районі.

23 червня 2023 року з'явилось відео з геолокацією штурму ЗСУ під Красногорівкою.

24 червня Спікер Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку у телемарафоні підтвердив, що було звільнено територію, контрольовану РФ з 2014 року.

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