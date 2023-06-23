OSINT-аналітики поширили відео з геолокацією бойової роботи українських захисників на Донецькому напрямку.

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Операція була проведена бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

На відео зафіксована операція зі штурмом та втриманням опорного пункту окупантів.

Аналітики верифікували це місце як околиці Красногорівки у Донецькій області.

На початку відео видно стовпи диму з українських та ворожих позицій.

Для штурму українські захисники використовують систему для розмінування.

Штурмовий загін ЗСУ підриває ворожий склад з боєкомплектом.

Два російських танки рухаються полем трохи далі та ведуть вогонь. По одному з них "прилітає", йде дим.

Українські десантники беруть штурмом ворожий опорний пункт.

Зазначається, що оборонці продовжують утримувати цю позицію.

Унаслідок успішної роботи ЗСУ, втрати ворога склали: 12 загиблих та 17 поранених.

На мапі Deepstate видно, що у "сіру зону" відійшла частина території, яку російські окупанти контролювали до широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Наразі невідомо, хто саме контролює цю ділянку фронту.

У червні в 3 ОШБр показали відео, на якому бійці зачищають ворожі позиції та починають вести з них же вогонь по окупантах.

З'явилось відео зі знищенням російського танку в Донецькій області. Ймовірно, це може бути новітній танк РФ "Прорив".

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