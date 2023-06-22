Державна прикордонна служба поширила відео зі знищенням російського танку на Донеччині.

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Зазначається, що танк був знищенний завдяки аеророзвідці ДПСУ.

На відео танк їде між деревами та лінією електропередач.

Стається влучання та потужний вибух, танк знищено.

Військовий експерт Ігаль Левін стверджує, що на кадрах зафіксовано російський танк Т-90М "Прорив".

Росія заявляла у 2020 році, що має близько 100 танків такої модифікації на озброєнні.

Один танк "Прорив" коштує $4 млн.

У квітні українські захисники показали відео з новим способом знищення танку Т-90М "Прорив".

У травні з'явилось відео зі спаленням танку "Прорив" українським дроном Mavic.

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