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Пограничники уничтожили танк РФ в Донецкой области. Возможно, новейший "Прорыв" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 21:35
Видео: ГПСУ
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Государственная пограничная служба распространила видео с уничтожением российского танка в Донецкой области.

Отмечается, что танк был уничтожен благодаря аэроразведке ГПСУ.

На видео танк едет между деревьями и линией электропередач.

Происходит попадание и мощный взрыв, танк уничтожен.

Военный эксперт Игаль Левин утверждает, что на кадрах зафиксирован российский танк Т-90М "Прорыв".

Россия заявляла в 2020 году, что имеет около 100 танков такой модификации на вооружении.

Один танк "Прорыв" стоит $4 млн.

  • В апреле украинские защитники показали видео с новым способом уничтожения танка Т-90М "Прорыв".
  • В мае появилось видео с сожжением танка "Прорыв" украинским дроном Mavic.

Читайте также: В Харьковской области ВСУ захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв": фото

Артём Джерипа
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войнапрорывггпсут-90м
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