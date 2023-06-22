Государственная пограничная служба распространила видео с уничтожением российского танка в Донецкой области.
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Отмечается, что танк был уничтожен благодаря аэроразведке ГПСУ.
На видео танк едет между деревьями и линией электропередач.
Происходит попадание и мощный взрыв, танк уничтожен.
Военный эксперт Игаль Левин утверждает, что на кадрах зафиксирован российский танк Т-90М "Прорыв".
Россия заявляла в 2020 году, что имеет около 100 танков такой модификации на вооружении.
Один танк "Прорыв" стоит $4 млн.
- В апреле украинские защитники показали видео с новым способом уничтожения танка Т-90М "Прорыв".
- В мае появилось видео с сожжением танка "Прорыв" украинским дроном Mavic.
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