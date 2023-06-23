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ВСУ взяли штурмом пункт оккупантов. Позиции времен АТО стали серой зоной – видео, карта видео

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 17:10
Видео: Deepstate
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OSINT-аналитики распространили видео с геолокацией боевой работы украинских защитников на Донецком направлении.

Операция была проведена бойцами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На видео зафиксирована операция со штурмом и удержанием опорного пункта оккупантов.

Аналитики верифицировали это место как окрестности Красногоровки в Донецкой области.

В начале видео видны столбы дыма с украинских и вражеских позиций.

Для штурма украинские защитники используют систему разминирования.

Штурмовой отряд ВСУ подрывает вражеский склад с боекомплектом.

Два российских танка двигаются полем немного дальше и ведут огонь. По одному из них "прилетает", идет дым.

Украинские десантники берут штурмом вражеский опорный пункт.

Отмечается, что защитники продолжают удерживать эту позицию.

В результате успешной работы ВСУ, потери врага составили: 12 погибших и 17 раненых.

На карте Deepstate видно, что в "серую зону" отошла часть территории, которую российские оккупанты контролировали до широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Пока неизвестно, кто именно контролирует этот участок фронта.

До и после штурма (Карта: Deepstate)
  • В июне в 3 ОШБр показали видео, на котором бойцы зачищают вражеские позиции и начинают вести с них огонь по оккупантам.
  • Появились видео с уничтожением российского танка в Донецкой области. Вероятно, это может быть новейший танк РФ "Прорыв".

Читайте также: Под огнем артиллерии, дрона и пулемета. 3 ОШБр закрепилась на зачищенных позициях – видео

Артём Джерипа
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войнадесанткрасногоровкаДонецкое направление79 ОДШБр
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