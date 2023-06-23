OSINT-аналитики распространили видео с геолокацией боевой работы украинских защитников на Донецком направлении.

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Операция была проведена бойцами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На видео зафиксирована операция со штурмом и удержанием опорного пункта оккупантов.

Аналитики верифицировали это место как окрестности Красногоровки в Донецкой области.

В начале видео видны столбы дыма с украинских и вражеских позиций.

Для штурма украинские защитники используют систему разминирования.

Штурмовой отряд ВСУ подрывает вражеский склад с боекомплектом.

Два российских танка двигаются полем немного дальше и ведут огонь. По одному из них "прилетает", идет дым.

Украинские десантники берут штурмом вражеский опорный пункт.

Отмечается, что защитники продолжают удерживать эту позицию.

В результате успешной работы ВСУ, потери врага составили: 12 погибших и 17 раненых.

На карте Deepstate видно, что в "серую зону" отошла часть территории, которую российские оккупанты контролировали до широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Пока неизвестно, кто именно контролирует этот участок фронта.

В июне в 3 ОШБр показали видео, на котором бойцы зачищают вражеские позиции и начинают вести с них огонь по оккупантам.

Появились видео с уничтожением российского танка в Донецкой области. Вероятно, это может быть новейший танк РФ "Прорыв".

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