Генштаб: ВСУ отразили атаки в районе Берховки и наступают под Бахмутом – карта

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло 30 боестолкновений. Украинские силы продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении и на юге. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Лиманском направлении за сутки, при поддержке авиации, оккупанты без успеха предпринимали попытки вытеснить украинские войска с их позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, Силы обороны успешно отразили атаки российских захватчиков в районе населенного пункта Берховка Донецкой области.

Также украинские защитники продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении войска продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении под огнем вражеской артиллерии украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении оккупанты без успеха вели наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на том, чтобы не допустить продвижения украинских войск.

Несмотря на это, Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллеристы поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, один склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств на огневых позициях и три станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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