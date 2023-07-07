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Нічна атака "шахедами": на Дніпропетровщині збито шість безпілотників, є загиблі

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 08:10
Нічна атака
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: gettyimages)

Вночі російські загарбники атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу Shahed. Захисники з повітряного командування "Схід" збили шість безпілотників. Унаслідок ворожої атаки є двоє загиблих, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Зазначається, що уламки одного з "шахедів" впали на авто, яке їхало по трасі, двоє чоловіків у ньому загинули.

Зайнялась суха трава, але рятувальники загасили пожежу.

Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі, через що сталась пожежа.

Полум'я охопило понад 100 квадратних метрів та сягало чотириметрової висоти, пожежу вже приборкали, пише очільник ОВА.

Унаслідок займання ніхто не постраждав.

Наслідки атаки (Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА)

Наслідки атаки (Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА)

Наслідки атаки (Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА)

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Артем Джеріпа
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війнабезпілотникдрон-камікадзеShahedшахед
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