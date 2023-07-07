Нічна атака "шахедами": на Дніпропетровщині збито шість безпілотників, є загиблі
Вночі російські загарбники атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу Shahed. Захисники з повітряного командування "Схід" збили шість безпілотників. Унаслідок ворожої атаки є двоє загиблих, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Зазначається, що уламки одного з "шахедів" впали на авто, яке їхало по трасі, двоє чоловіків у ньому загинули.
Зайнялась суха трава, але рятувальники загасили пожежу.
Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі, через що сталась пожежа.
Полум'я охопило понад 100 квадратних метрів та сягало чотириметрової висоти, пожежу вже приборкали, пише очільник ОВА.
Унаслідок займання ніхто не постраждав.
- У ніч проти третього липня країна-терорист РФ атакувала Україну 17 "шахедами". З них ППО збила 13, прильотів не зафіксовано.
- Вдень того самого дня російські загарбники вчинили атаку дронами Shahed на місто Суми. Було пошкоджено будівлю СБУ та два житлові будинки, є загиблі та поранені.
- Начальник Головного управління розвідки Буданов повідомляв, що Іран передає Росії "шахеди" партіями по 50-70 одиниць кожні два-три тижні.
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