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Як працює новий протиповітряний комплекс Avenger від США – відео Сухопутних військ видео

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 11:23
Відео: Сухопутні війська
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Сухопутні війська поширили відео, у якому пояснюються нюанси роботи з новим протиповітряним зенітно-ракетним комплексом Avenger, отриманим Україною від США в межах військової допомоги.

Avenger (укр. – месник) – це американський самохідний зенітно-ракетний комплекс. У нього на озброєнні стоїть вісім ракет Stinger та кулемет калібру 12,7 мм.

Avenger забезпечує мобільну протиповітряну оборону на малій дальності. Він може збивати крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери на малих висотах.

На відео командир екіпажу з позивним "Зодчий" пояснює специфіку роботи з Avenger.

За його словами, доводиться виходити на бойові позиції щоночі: "Складно, трошки втомлюєшся, але це не понадлюдськими зусиллями, це можливо".

Після отримання наказу мобільний комплекс виїжджає, розкладається та в бойовій готовності очікує ворожі цілі.

Він зазначив, що основною задачею є "якомога швидше" встати у бойову готовність.

На відео показано, як комплекс Avenger пересувається.

Поряд із ним показано засіб зв'язку, яким користуються бійці.

Також у комплексу є рухома башта, на якій закріплені установки з ракетами Stinger.

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Артем Джеріпа
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