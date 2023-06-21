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Как работает новый противовоздушный комплекс Avenger от США – видео Сухопутных войск видео

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 11:23
Видео: Сухопутные войска
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Сухопутные войска распространили видео, в котором объясняются нюансы работы с новым противовоздушным зенитно-ракетным комплексом Avenger, полученным Украиной от США в рамках военной помощи.

Avenger (рос. – мститель) – это американский самоходный зенитно-ракетный комплекс. У него на вооружении стоит восемь ракет Stinger и пулемет калибра 12,7 мм.

Avenger обеспечивает мобильную противовоздушную оборону на малой дальности. Он может сбивать крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты на малых высотах.

На видео командир экипажа с позывным "Зодчий" объясняет специфику работы с Avenger.

По его словам, приходится выходить на боевые позиции каждую ночь: "Сложно, немного устаешь, но это не сверхчеловеческими усилиями, это возможно".

После получения приказа мобильный комплекс выезжает, раскладывается и в боевой готовности ожидает вражеские цели.

Он отметил, что основной задачей является "как можно скорее" встать в боевую готовность.

На видео показано, как комплекс Avenger передвигается.

Наряду с ним показано средство связи, которым пользуются бойцы.

Также у комплекса есть подвижная башня, на которой закреплены установки с ракетами Stinger.

Читайте также: Уже сбивает ракеты и "шахеды": В ВСУ показали новый комплекс Avenger от США – фото

Артём Джерипа
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