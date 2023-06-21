Сухопутные войска распространили видео, в котором объясняются нюансы работы с новым противовоздушным зенитно-ракетным комплексом Avenger, полученным Украиной от США в рамках военной помощи.

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Avenger (рос. – мститель) – это американский самоходный зенитно-ракетный комплекс. У него на вооружении стоит восемь ракет Stinger и пулемет калибра 12,7 мм.

Avenger обеспечивает мобильную противовоздушную оборону на малой дальности. Он может сбивать крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты на малых высотах.

На видео командир экипажа с позывным "Зодчий" объясняет специфику работы с Avenger.

По его словам, приходится выходить на боевые позиции каждую ночь: "Сложно, немного устаешь, но это не сверхчеловеческими усилиями, это возможно".

После получения приказа мобильный комплекс выезжает, раскладывается и в боевой готовности ожидает вражеские цели.

Он отметил, что основной задачей является "как можно скорее" встать в боевую готовность.

На видео показано, как комплекс Avenger передвигается.

Наряду с ним показано средство связи, которым пользуются бойцы.

Также у комплекса есть подвижная башня, на которой закреплены установки с ракетами Stinger.

ЗРК Avenger вошли в пакет военной помощи от США 31 мая 2023 года. Тогда Соединенные Штаты предоставили Украине вооружение на $300 млн.

9 июня США сообщили об очередном пакете военной помощи на $2,1 млрд, в него вошли дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot.

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