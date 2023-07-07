Ночная атака "шахедами": на Днепропетровщине сбиты шесть беспилотников, есть погибшие
Ночью российские захватчики атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе типа Shahed. Защитники из воздушного командования "Восток" сбили шесть беспилотников. В результате вражеской атаки двое погибших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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Отмечается, что обломки одного из "шахедов" упали на ехавшее по трассе авто, двое мужчин в нем погибли.
Загорелась сухая трава, но спасатели потушили пожар.
Еще один беспилотник попал по частному предприятию в Криворожском районе, из-за чего произошел пожар.
Пламя охватило более 100 квадратных метров и достигало четырехметровой высоты, пожар уже укротили, пишет глава ОВА.
В результате возгорания никто не пострадал.
- В ночь на третье июля страна-террорист РФ атаковала Украину 17 "шахедами". Из них ПВО сбила 13, прилеты не зафиксированы.
- Днем того же дня российские захватчики совершили атаку дронами Shahed на город Сумы. Было повреждено здание СБУ и два жилых дома, есть погибшие и раненые.
- Начальник Главного управления разведки Буданов сообщал, что Иран передает России "шахеды" партиями по 50-70 единиц каждые две-три недели.
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