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Ночная атака "шахедами": на Днепропетровщине сбиты шесть беспилотников, есть погибшие

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 08:10
Ночная атака
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: gettyimages)

Ночью российские захватчики атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе типа Shahed. Защитники из воздушного командования "Восток" сбили шесть беспилотников. В результате вражеской атаки двое погибших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Отмечается, что обломки одного из "шахедов" упали на ехавшее по трассе авто, двое мужчин в нем погибли.

Загорелась сухая трава, но спасатели потушили пожар.

Еще один беспилотник попал по частному предприятию в Криворожском районе, из-за чего произошел пожар.

Пламя охватило более 100 квадратных метров и достигало четырехметровой высоты, пожар уже укротили, пишет глава ОВА.

В результате возгорания никто не пострадал.

Последствия атаки (Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА)

Последствия атаки (Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА)

Последствия атаки (Фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА)

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Артём Джерипа
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войнабеспилотникдрон-камикадзеShahedшахед
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