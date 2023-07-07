Ночная атака "шахедами": на Днепропетровщине сбиты шесть беспилотников, есть погибшие

Ночью российские захватчики атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе типа Shahed. Защитники из воздушного командования "Восток" сбили шесть беспилотников. В результате вражеской атаки двое погибших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Отмечается, что обломки одного из "шахедов" упали на ехавшее по трассе авто, двое мужчин в нем погибли.

Загорелась сухая трава, но спасатели потушили пожар.

Еще один беспилотник попал по частному предприятию в Криворожском районе, из-за чего произошел пожар.

Пламя охватило более 100 квадратных метров и достигало четырехметровой высоты, пожар уже укротили, пишет глава ОВА.

В результате возгорания никто не пострадал.

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