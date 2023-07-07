На флангах Бахмута ВСУ продвинулись более чем на километр за сутки – Череватый

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, оказывать давление на врага и проводить штурмовые действия. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За сутки продвижение украинских сил на северном и южном флангах Бахмута составило более одного километра, сказал он.

Череватый заметил, что враг оказывает "бешеное сопротивление": 318 раз нанес удары по украинским защитникам из ствольной артиллерии, совершил три авианалета.

По словам спикера, оккупанты сопротивляются украинскому наступлению, у них бывают "небольшие" контратакующие действия, однако в целом инициатива на стороне ВСУ.

"Мы идем вперед, несмотря на то, что у нас паритет в силах и средствах, у нас нет преимущества над ними", – подчеркнул Череватый.

В общей сложности на направлении произошло семь боестолкновений, был ликвидирован 61 оккупант, 116 захватчиков ранены, а пятеро попали в плен.

Из техники россияне потеряли две боевые машины пехоты, боевую машину десанта, одну систему залпового огня "Град", две самоходные артустановки "Гиацинт", две пушки, две радиолокационные системы и противотанковый комплекс.

Также украинские защитники уничтожили пять складов с боеприпасами противника.

Читайте также: БАРС, Шторм-Z и Ветеран. В ВСУ рассказали, кем Россия заменила вагнеровцев под Бахмутом

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.