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На флангах Бахмута ВСУ продвинулись более чем на километр за сутки – Череватый

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 10:10
На флангах Бахмута ВСУ продвинулись более чем на километр за сутки – Череватый - Фото
Сергей Череватый (Скриншот по видео)

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, оказывать давление на врага и проводить штурмовые действия. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

За сутки продвижение украинских сил на северном и южном флангах Бахмута составило более одного километра, сказал он.

Череватый заметил, что враг оказывает "бешеное сопротивление": 318 раз нанес удары по украинским защитникам из ствольной артиллерии, совершил три авианалета.

По словам спикера, оккупанты сопротивляются украинскому наступлению, у них бывают "небольшие" контратакующие действия, однако в целом инициатива на стороне ВСУ.

"Мы идем вперед, несмотря на то, что у нас паритет в силах и средствах, у нас нет преимущества над ними", – подчеркнул Череватый.

В общей сложности на направлении произошло семь боестолкновений, был ликвидирован 61 оккупант, 116 захватчиков ранены, а пятеро попали в плен.

Из техники россияне потеряли две боевые машины пехоты, боевую машину десанта, одну систему залпового огня "Град", две самоходные артустановки "Гиацинт", две пушки, две радиолокационные системы и противотанковый комплекс.

Также украинские защитники уничтожили пять складов с боеприпасами противника.

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Артём Джерипа
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