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Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 16:14
Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем - Фото
Анна Маляр (Фото: пресс-служба ОП)

Силы обороны несколько дней держат Бахмут под огневым контролем, потому что заняли основные высоты вокруг города. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу", – написала Маляр.

По ее словам, огневой контроль над Бахмутом был обеспечен благодаря тому, что в процессе продвижения вперед Силы обороны заняли основные господствующие высоты вокруг города.

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Наталья Медведева
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войнаминобороныбахмутАнна Маляр
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