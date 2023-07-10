Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем
10.07.2023, 16:14
Анна Маляр (Фото: пресс-служба ОП)
Силы обороны несколько дней держат Бахмут под огневым контролем, потому что заняли основные высоты вокруг города. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу", – написала Маляр.
По ее словам, огневой контроль над Бахмутом был обеспечен благодаря тому, что в процессе продвижения вперед Силы обороны заняли основные господствующие высоты вокруг города.
- 7 июля появилось видео с уничтожением российского танка Т-80 под Бахмутом с помощью противотанковых комплексов NLAW и Javelin.
- 9 июля было опубликовано видео с работой украинского снайпера на Бахмутском направлении, который с расстояния 1200 метров прямым выстрелом ликвидировал российского оккупанта.
- Появилось видео, на котором бойцы 67-й отдельной механизированной бригады "Волки Да Винчи" отработали трофейной огнеметной системой залпового огня "Солнцепек" по позициям российских захватчиков.
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