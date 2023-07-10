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Генштаб про наступ ЗСУ на Бердянськ та Мелітополь: Є просування, звільнили 10 кв. км за тиждень

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 08:36
Генштаб про наступ ЗСУ на Бердянськ та Мелітополь: Є просування, звільнили 10 кв. км за тиждень - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію — у напрямку Бердянська та Мелітополя за тиждень є просування на понад 1 км, за весь час наступу на півдні звільнено 169 кв. км.

Українські воїни продовжують розмінування.

На Бахмутському напрямку за тиждень звільнено 4 кв. км, загалом за час контратак ЗСУ — 24 кв. км.

Підрозділи закріплюються, б'ють по ворогу артилерією, росіяни чинять опір, активно вводять резерви, тривають важкі бої.

  • У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук у руки – Міноборони. 

Читайте також: Кліщіївка. Генштаб: ЗСУ мають частковий успіх під Бахмутом, закріплюються — карта боїв

Дмитро Гриниченко
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