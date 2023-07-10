Генштаб про наступ ЗСУ на Бердянськ та Мелітополь: Є просування, звільнили 10 кв. км за тиждень
Збройні Сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію — у напрямку Бердянська та Мелітополя за тиждень є просування на понад 1 км, за весь час наступу на півдні звільнено 169 кв. км.
Українські воїни продовжують розмінування.
На Бахмутському напрямку за тиждень звільнено 4 кв. км, загалом за час контратак ЗСУ — 24 кв. км.
Підрозділи закріплюються, б'ють по ворогу артилерією, росіяни чинять опір, активно вводять резерви, тривають важкі бої.
- У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
- Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
- Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук у руки – Міноборони.
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