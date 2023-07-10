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Генштаб о наступлении ВСУ на Бердянск и Мелитополь: Есть продвижение, освободили 10 кв. км

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 08:36
Генштаб о наступлении ВСУ на Бердянск и Мелитополь: Есть продвижение, освободили 10 кв. км - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км на юге. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

По его словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию — в направлении Бердянска и Мелитополя за неделю есть продвижение на более чем 1 км, за все время наступления на юге освобождено 169 кв. км. 

Украинские воины продолжают разминирование.

На Бахмутском направлении за неделю освобождено 4 кв. км, всего за время контратак ВСУ — 24 кв. км. 

Подразделения закрепляются, бьют по врагу артиллерией, россияне оказывают сопротивление, активно вводят резервы, продолжаются тяжелые бои. 

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

Читайте также: Клещеевка. Генштаб: ВСУ имеют частичный успех под Бахмутом, закрепляются — карта боев

Дмитрий Гриниченко
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