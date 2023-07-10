Генштаб о наступлении ВСУ на Бердянск и Мелитополь: Есть продвижение, освободили 10 кв. км
10.07.2023, 08:36
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км на юге. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.
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По его словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию — в направлении Бердянска и Мелитополя за неделю есть продвижение на более чем 1 км, за все время наступления на юге освобождено 169 кв. км.
Украинские воины продолжают разминирование.
На Бахмутском направлении за неделю освобождено 4 кв. км, всего за время контратак ВСУ — 24 кв. км.
Подразделения закрепляются, бьют по врагу артиллерией, россияне оказывают сопротивление, активно вводят резервы, продолжаются тяжелые бои.
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
- Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
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