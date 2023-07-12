Генштаб: ВСУ закрепляются под Бердянском и Мелитополем, Россия атакует на востоке – карта
В течение 11 июля продолжалось контрнаступление Сил обороны в районе Бердянска и Мелитополя, российские войска одновременно пытались атаковать на восточном фронте. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Военные пишут, что Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
За сутки на Донбассе произошло 29 боевых столкновений.
В районе Бахмута россияне атаковали у Григоровки под плотным огнем артиллерии и авиации, но безуспешно.
У временно оккупированного Донецка Силы обороны продолжают сдерживать атаки в районе Авдеевки, Первомайского и Невельского.
На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка.
Одновременно Силы обороны продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах. Россияне прилагают усилия для срыва атак украинских соединений.
Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Уничтожены четыре зенитно-ракетных комплекса врага.
Ракетчики и артиллеристы в сутки поразили три пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны и станцию РЭБ противника.
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
- Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
- ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю уволены 10 кв. км к югу.
Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем
Комментарии