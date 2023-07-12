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Генштаб: ВСУ закрепляются под Бердянском и Мелитополем, Россия атакует на востоке – карта

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 07:15
Генштаб: ВСУ закрепляются под Бердянском и Мелитополем, Россия атакует на востоке – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В течение 11 июля продолжалось контрнаступление Сил обороны в районе Бердянска и Мелитополя, российские войска одновременно пытались атаковать на восточном фронте. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Военные пишут, что Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За сутки на Донбассе произошло 29 боевых столкновений.

Фронт на півдні (Карта: deepstate)

В районе Бахмута россияне атаковали у Григоровки под плотным огнем артиллерии и авиации, но безуспешно.

Фронт в районі Бахмута (Карта: deepstate)

У временно оккупированного Донецка Силы обороны продолжают сдерживать атаки в районе Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Фронт в районі Донецька (Карта: deepstate)

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка.

Фронт біля Мар'їнки (Карта: deepstate)

Одновременно Силы обороны продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах. Россияне прилагают усилия для срыва атак украинских соединений.

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Уничтожены четыре зенитно-ракетных комплекса врага.

Ракетчики и артиллеристы в сутки поразили три пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны и станцию РЭБ противника.

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
  • ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю уволены 10 кв. км к югу.

Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Милана Головань
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