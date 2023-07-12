Генштаб: ВСУ уничтожили 510 россиян, сожгли 19 артсистем и 27 единиц техники за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 510 российских оккупантов, сожгли 19 артиллерийских систем и 27 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, россияне атакуют в районе Бахмута и Донецка, за сутки на Донбассе произошло 29 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 235530 (+510),
— танков — 4090 (+1),
— боевых бронированных машин — 7990 (+7),
— артиллерийских систем — 4402 (+17),
— РСЗО — 674 (+2),
— средств ПВО — 415 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 310,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3726 (+33),
— крылатых ракет — 1271,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6978 (+12),
— специальной техники — 647 (+7).
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
- Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
- ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобожденіы 10 кв. км на юге.
Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем
Комментарии