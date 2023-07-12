Генштаб: ВСУ уничтожили 510 россиян, сожгли 19 артсистем и 27 единиц техники за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 510 российских оккупантов, сожгли 19 артиллерийских систем и 27 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, россияне атакуют в районе Бахмута и Донецка, за сутки на Донбассе произошло 29 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 235530 (+510),

— танков — 4090 (+1),

— боевых бронированных машин — 7990 (+7),

— артиллерийских систем — 4402 (+17),

— РСЗО — 674 (+2),

— средств ПВО — 415 (+1),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 310,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3726 (+33),

— крылатых ракет — 1271,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6978 (+12),

— специальной техники — 647 (+7).

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобожденіы 10 кв. км на юге.

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