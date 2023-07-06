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Залужний про контрнаступ: Ситуація розвивається за планом

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 20:49
Залужний про контрнаступ: Ситуація розвивається за планом - Фото
Валерій Залужний (фото: Генштаб ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що український наступ триває за планом. Про це він сказав у розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.


"Розповів про оперативну ситуацію на фронті. Українські військові продовжують ведення активних наступальних дій. Ситуація розвивається за планом, ініціатива – у наших руках", – зазначив Залужний.

Залужний і Міллі також обговорили актуальні потреби ЗСУ в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів.

  • В інтерв'ю CNN Зеленський заявив, що хотів, щоб контрнаступ ЗСУ почався раніше, тому просив західних союзників прискорити постачання військової техніки до його початку.

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Оксана Житнюк
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війнаВалерій ЗалужнийМарк Мілліконтрнаступ
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